СК «потерял» двух пассажиров из перевернувшейся под Ошмянами маршрутки и ищет очевидцев ДТП
Следственный комитет ищет очевидцев ДТП с маршруткой, которое произошло в Ошмянском районе Гродненской области. По уголовному делу, возбужденному 10 октября в отношении водителя маршрутного такси, проверяются различные версии случившегося, одной из которых является нарушение правил обгона водителем маршрутного такси попутного автопоезда.
По предварительным данным, вблизи деревни Огородники Ошмянского района Гродненской области на трассе Минск-Ошмяны-Граница Литовской Республики при совершении обгона автомобиль Mercedes (маршрутное такси) выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автомобилем Renault.
С участием подозреваемого проведены неотложные следственные действия, в т.ч. следственный эксперимент, передает Telegram-канал СК. Следователем назначены экспертизы, допрошены потерпевшие и свидетели.
По данным следствия, в момент аварии в маршрутном такси находилось 14 человек (1 водитель и 13 пассажиров). В настоящее время из 13 пассажиров установлены 11 человек, 10 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести, еще один человек не пострадал.
Следствие устанавливает еще двух пассажиров, находившихся в момент ДТП в маршрутном такси и не обратившихся за медицинской помощью.
Следователи обращаются к гражданам, ставшим очевидцами данного ДТП, с просьбой сообщить об этом в УСК по Гродненской области по тел.: 8 0152 724040 (круглосуточно).
11:39 17/10/2019
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