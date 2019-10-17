По предварительным данным, вблизи деревни Огородники Ошмянского района Гродненской области на трассе Минск-Ошмяны-Граница Литовской Республики при совершении обгона автомобиль Mercedes (маршрутное такси) выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автомобилем Renault.





С участием подозреваемого проведены неотложные следственные действия, в т.ч. следственный эксперимент, передает Telegram-канал СК. Следователем назначены экспертизы, допрошены потерпевшие и свидетели.









По данным следствия, в момент аварии в маршрутном такси находилось 14 человек (1 водитель и 13 пассажиров). В настоящее время из 13 пассажиров установлены 11 человек, 10 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести, еще один человек не пострадал.





Следствие устанавливает еще двух пассажиров, находившихся в момент ДТП в маршрутном такси и не обратившихся за медицинской помощью.





Следователи обращаются к гражданам, ставшим очевидцами данного ДТП, с просьбой сообщить об этом в УСК по Гродненской области по тел.: 8 0152 724040 (круглосуточно).