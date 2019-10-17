По предварительным данным, 69-летняя жительница Гомеля с целью участия в биржевой торговле зарегистрировалась на интернет-ресурсе торгового брокера.





Согласно инструкции, поступившей ей по мобильному телефону от «менеджера» интернет-ресурса, женщина перевела со своей банковской платежной карты на счет электронного кошелька популярной платежной системы более 17 тыс. российских рублей.





После этого на ее виртуальном счету на интернет-ресурсе отобразилась зачисленная сумма в 240 долларов. Спустя некоторое время, якобы в результате успешной биржевой торговли, проведенной «менеджером» гомельчанки, сумма на ее счету значительно увеличилась.





Через некоторое время женщина перевела на указанный «менеджером» счет более 10 тыс. белорусских рублей. В ее личном виртуальном кабинете отобразилась сумма в 5 тыс. долларов, которая спустя пару месяцев увеличилась более чем в два раза.





Когда женщина решила вывести деньги на свою реальную банковскую карточку, второй неизвестный «работник» интернет-ресурса сообщил ей о необходимости оплатить разницу в курсах криптовалют и различные комиссии.









В итоге гомельчанка перевела на указанные ей счета денежные средства в общей сумме более 36 тыс. белорусских рублей. Однако деньги на ее карточку так и не поступили. После чего женщина обратилась в милицию.





По результатам проведенной органом дознания проверки следователями возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.





Проводится расследование, сообщает Следственный комитет.