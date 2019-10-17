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10-летний мальчик застрял под мостом - вызывали спасателей

16 октября около шести вечера в Могилёве 10-летний ребенок застрял под мостом через Днепр.
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Информация о застрявшем мальчике поступила спасателям от очевидца. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС заметили школьника под мостом на вершине наклонной опоры высотой около 10 метров.

С использованием трёхколенной лестницы подразделения МЧС спустили ребёнка на землю и передали милиции. 


Медицинская помощь мальчику не потребовалась.
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