10-летний мальчик застрял под мостом - вызывали спасателей

Информация о застрявшем мальчике поступила спасателям от очевидца.





Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС заметили школьника под мостом на вершине наклонной опоры высотой около 10 метров.





С использованием трёхколенной лестницы подразделения МЧС спустили ребёнка на землю и передали милиции.









Медицинская помощь мальчику не потребовалась.