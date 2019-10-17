Юлия Чернявская. — В его тезисах об образовании есть только один коренной дефект. Это совершенное незнание белорусской системы образования и, в частности, школы. Да и белорусской жизни в целом". "Виктор Прокопеня — человек, безусловно, умный. И намерения у него, судя по всему, добрые, — пишет . —".





По мнению Юлии Чернявской, эту ошибка часто совершают люди интеллектуальные и хорошо обеспеченные.





"Им кажется, что как минимум половина населения Беларуси живет так же, как они. Соцсети и оторванность от реальности дают нам образ такого вот мира. В реальности есть процентов пять-десять зажиточных интеллектуалов (или не интеллектуалов), которые и в Беларуси живут по-европейски, могут позволить себе учить детей в престижных школах и вузах, чаще не в отечественных...





Расширим: отдыхать на дорогих курортах, жить в особняках, что здесь, что на Западе. Иметь возможность лечиться у лучших врачей — здесь или там. Ездить на шикарных машинах. Покупать одежду «от кутюр». И дай им Бог и дальше, и еще лучше!"









Культуролог призывает отличать реальность от "мечт о мечтах".





"А этого они не умеют... Проезжая мимо домов-сот в огромных неуютных микрорайонах, эти люди не понимают, что именно в этих домах и живут 90% страны. Именно в этих неказистых школах, где образование подменено муштрой, учится 90% детей и работают замордованные учителя.





Они не знают, что абсолютное большинство высчитывает копейки до получки, ищет где подешевле. Покупает белорусские лекарства - да и на них денег не хватает. Лечится в участковых поликлиниках, где не просто по-советски, а часто даже хуже, чем по-советски".





Эти люди с прекрасными порывами в упор не понимают, что они — зажиточные интеллектуалы — существуют в XXI веке, а остальные — в варианте СССР, только менее идеалистическом и более жестоком, чем в «вегетарианские» годы застоя, считает Юлия Чернявская.





"Самое грустное — то, что у этих обеспеченных умников и умниц нет ни грамма сомнений, что они одним махом способны разрешить все вопросы в любой сфере. Мы убили образование — и его не возродишь. Его надо создавать заново. Для всех, а не для отдельно взятой показательной школы. Менять суть. И лишь когда суть хоть сколько-то будет изменена, тогда можно подумать о небывалых роскошествах и, напротив, незначительных деталях, из которых и состоят тезисы Виктора Прокопени", — уверена Юлия Чернявская.









При этом она отмечает, что не во всем согласна с журналистом Aндреем Дынько и учительницей Анной Северинец, которые также критически отнеслись к идее Виктора Прокопени.





"Им трудно объяснить досконально свою точку зрения, просто потому что трудно выделить те моменты, в которые «не попал» Прокопеня. Он ни во что «не попал», поэтому и возразить сложно. То, что он предлагает, — это либо из области фантастики, либо косметические примочки.





Я понимаю главное: надо разрушить гигантскую обшарпанную стену, отделяющую наше большинство от XXI века. И начинать надо уж точно не с ее торопливой окраски в изысканные тона и не с воодружения над ней победительных знамен. Ребята, когда создаете великие проекты, вы сперва вокруг оглянитесь, а?"