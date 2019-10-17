– Все новые агрегаторы, которые пришли на рынок – "Яндекс", "Максим", в частности, изначально предлагали неплохие условия для водителей, потом все становилось хуже и хуже. Изначально минимальный заказ для водителя был 3.5 рубля, т. е. если стоимость заказа была меньше, Яндекс доплачивал. Сейчас вообще убрали все доплаты, и стало невыгодно возить, - рассказывает s13.ru водитель Сергей.





Мужчина пришел в службу такси в январе этого года. И все это время работать приходиться в таких условиях.





– Чтобы выживать, нужно работать по 16 часов в сутки. Если работаешь на «зарплатной» машине, то за 12 часов можно заработать рублей 25. У кого машина своя, то получше, - говорит о своей работе Сергей. - Но не стоит забывать, что если регистрировать машину именно в качестве такси, заработок снижается, отсюда и куча "черных". А если это аренда, то ребята ездят и по 16 часов только, чтобы не «попасть» на деньги и что-то привезти домой.









Поездка на такси сегодня стала более, чем доступной. Расстояние до 4 километров можно проехать за 2.5 рубля. Если ехать семьёй из 4 человек, это дешевле, чем на маршрутном такси и даже на автобусе.





– Агрегаторы повытесняли всех сначала своими "завлекушками", и теперь люди работают буквально за хлеб, а они - "Яндекс", "Максим" - стали монополистами на рынке. Вот и хотим, чтобы нас услышали, - объясняет позицию таксистов Сергей. – От забастовки ждем поднятия тарифов, чтобы об этом заговорили, в том числе и на государственном уровне. Пора или возвращать лицензии, или как-то регулировать рынок немного.



