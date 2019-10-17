В интернете собирают подписи за изучение в школе белорусской латиницы
Авторы обращения на платформе «Удобный город» просят добавить в предмет белорусского языка часы по изучению белорусского латинского алфавита – «неотъемлемой части белорусского языка».
Создатели петиции считают нелепостью то, что в школьной программе нет белорусской латиницы, хотя на ней теперь обозначают названия улиц, остановок и станций метро, передает "Белсат".
«В результате, многие белорусы ее не понимают. Включение в школьную программу минимума по знакомству с белорусской латиницей также позволит лучше понимать грамматику других славянских языков на латинском алфавите (польского, чешского и других)», – говорится в обращении.
Авторы инициативы предлагают изучать латиницу на уроках белорусского языка.
Петицию отправят в Министерство образования 27 октября.
На момент публикации обращение подписали 378 человек.
Источник: ДД/ИР belsat.eu
09:24 17/10/2019
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