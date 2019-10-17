Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Перепись в интернете прошли 1,5 млн человек: в пятницу - последний день

К тем, кто не успел переписаться сам, домой придут переписчики.

С начала интернет-переписи населения Беларуси электронную анкету заполнили около 1,5 млн человек, сообщается на странице переписи. В пятницу, 18 октября - последний день, когда самостоятельно можно пройти перепись. Войти на сайт census.by можно, введя идентификационный номер (длинный номер в паспорте) и номер телефона, на который придет смс с кодом, пишет "Комсомольская правда".

Кстати, каждый день среди тех, кто переписался в интернете, разыгрывается смартфон.


Если это сделать не получится, пройти опрос можно на стационарном участке до 30 октября включительно. А с 21 по 30 октября переписчики будут приходить домой к тем, кто не смог переписаться через интернет или пройти опрос на стационарном участке.

Напомним, в переписи будут вопросы о родном языке, работе, доходе, о том, собираетесь ли вы уезжать за границу. 
Поделиться
Последние известия


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru