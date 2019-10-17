С начала интернет-переписи населения Беларуси электронную анкету заполнили около 1,5 млн человек, сообщается на странице переписи. В пятницу, 18 октября - последний день, когда самостоятельно можно пройти перепись. Войти на сайт census.by можно, введя идентификационный номер (длинный номер в паспорте) и номер телефона, на который придет смс с кодом, пишет "Комсомольская правда"





Кстати, каждый день среди тех, кто переписался в интернете, разыгрывается смартфон.









Если это сделать не получится, пройти опрос можно на стационарном участке до 30 октября включительно. А с 21 по 30 октября переписчики будут приходить домой к тем, кто не смог переписаться через интернет или пройти опрос на стационарном участке.





Напомним, в переписи будут вопросы о родном языке, работе, доходе, о том, собираетесь ли вы уезжать за границу.