Еще два чиновника лишились своих должностей. Как сообщает TUT.BY , в связи с инцидентом в гомельской школе №15 начальник управления образования горисполкома Людмила Крилистенко была снята с должности. Ее место заняла возглавляющая до этого отдел образования, спорта и туризма администрации Центрального района Гомеля Светлана Кухарева. Крилистенко же отправилась на ее должность.





На другое место работы переведена и заместитель председателя Новобелицкого райисполкома Елена Копа — теперь она возглавляет районный отдел образования.





Напомним, месяцем ранее в Гомеле произошел скандал, ставший резонансным настолько, что последовало вмешательство президента Беларуси. В сеть попало видео, где учительница во время урока русского языка в 4-м классе замахивается на ученика партой и матом угрожает ему: «Я пойду в тюрьму, а тебе п…дец».





Учительницу уволили. Затем после прямой и жесткой отмашки Лукашенко – восстановили на работе. «Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку», – сказал глава государства.









При этом был уволен директор школы, а также пострадали высшие чиновники страны. За непринятие мер по наведению порядка в школах и невыполнение поручений президента строго предупрежден премьер-министр Сергей Румас, глава Администрации президента Наталья Кочанова и вице-премьер Игорь Петришенко, курирующий эту сферу. Министр образования Игорь Карпенко предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц Гомельских обл- и горисполкомов.





Также в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома и районной принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу.