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МВД заявило об амнистии несовершеннолетних, осужденных за распространение наркотиков

Амнистию применят к 83 человекам, отбывающим наказание по статье 328 Уголовного кодекса, сообщает радио «Свобода» со ссылкой на начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Беларуси Геннадия Казакевича.

Сколько из 83 подростков уже в этом году выйдет на свободу, а какой части срок наказания будет сокращен на два года, милиционер не сообщил.

Всего амнистию применят к 1600 заключенным, осужденным по антинаркотической статье.


В движении «Матери-328» на вероятность применить амнистию ко всем несовершеннолетним смотрят скептически.

«Что 100% амнистия у них будет – не верю, так как среди подростков есть и 4 часть 328 статьи, с которой дела об амнистии сразу откладывают в сторону», – заявила председатель Лариса Жигарь. – Мы голодовку проводили, чтобы эту 4-ую часть сняли совсем, так как там очень неопределенные критерии, много дел привлечены к этой части искусственно, бездоказательно, но ничего пока не удается.


По мнению Жигарь, шансов на амнистию осужденных лишают также взыскания за нарушения порядка в колонии.
Летом 2019 года часть осужденных по наркотической статье вышла после амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

«Через две недели после того, как амнистия вступила в силу, освободили целый автобус детей», – сообщила «Белсату» активистка движения »328« Татьяна Каневская.

В Беларуси, по разным оценкам, за решеткой остается от семи до семнадцати тысяч человек, осужденных по 328-й статье.
ДД/ИР belsat.eu
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