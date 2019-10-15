Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лёгким движением руки: запомните эту "фокусницу", которая орудует в магазинах

Кассиры из Бреста рассказали о том, как попались «на удочку» неизвестной женщины и лишились крупной суммы из кассы.

 «Ребята, надо предупредить кассиров и старших кассиров. У нас в городе орудует одна женщина. За день обманула 3 магазина. Грин на Варшавке. Мила на Варшавке. Буслик на ЦУМе.

Меняет внешность – парик. Будьте внимательны. Только то, что известно, обманула на 300 руб. Схема старая», написали предостережение в одном из специализированных чатов продавцов.

Корреспондент «Першага Рэгіёну» связался с одной из кассиров, которая рассказала, как же работает схема:

 
«Она спрашивает пачку сигарет, или что-то другое мелкое, показывает купюру 100 рублей и прячет ее обратно в кошелек, отвлекая маневром, что будто собирает в кошельке монеты для круглой сдачи. Продавец, увидев купюру, дает сдачу со 100 рублей», – рассказала работница брестского магазина.

Известно, что магазины обратились в милицию.

Как происходит «фокус», смотрите на видео:
Поделиться
Последние известия


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru