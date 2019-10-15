Лёгким движением руки: запомните эту "фокусницу", которая орудует в магазинах
Кассиры из Бреста рассказали о том, как попались «на удочку» неизвестной женщины и лишились крупной суммы из кассы.
«Ребята, надо предупредить кассиров и старших кассиров. У нас в городе орудует одна женщина. За день обманула 3 магазина. Грин на Варшавке. Мила на Варшавке. Буслик на ЦУМе.
Меняет внешность – парик. Будьте внимательны. Только то, что известно, обманула на 300 руб. Схема старая», написали предостережение в одном из специализированных чатов продавцов.
Корреспондент «Першага Рэгіёну» связался с одной из кассиров, которая рассказала, как же работает схема:
«Она спрашивает пачку сигарет, или что-то другое мелкое, показывает купюру 100 рублей и прячет ее обратно в кошелек, отвлекая маневром, что будто собирает в кошельке монеты для круглой сдачи. Продавец, увидев купюру, дает сдачу со 100 рублей», – рассказала работница брестского магазина.
Известно, что магазины обратились в милицию.
Как происходит «фокус», смотрите на видео:
21:54 16/10/2019
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