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Оops! Куклачёв захотел приютить сбежавшего под Тулой "кота-наркокурьера"

С помощью животного заключённые пытались доставить запрещённое вещество в колонию.

Заслуженный артист РФ, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Дмитрий Куклачёв заявил, что забрал бы себе сбежавшего под Тулой "кота-наркокурьера". Об этом сообщает News.ru.

— Несколько лет назад моему папе (Юрию Куклачёву. — Прим. Лайфа) подарили кота, который жил в колонии. С животным произошёл похожий случай. Этот кот впоследствии выступал в театре на протяжении восьми лет и носил в зубах цветы, — сказал Куклачёв.

Он также отметил, что хвостатого нужно искать в доме, так как животные очень быстро привыкают к человеку, пишет life.ru


— Либо в тюрьме или месте, где его снабжали запрещёнными веществами. Если кот совершал длительные переходы с нелегальной продукцией, он умный и ручной, а значит, он должен находиться где-то рядом с людьми, — добавил артист.

Напомним, из зоосада в Тульской области пропал кот, который являлся главным вещественным доказательством по делу о передаче наркотиков в колонию. Предполагается, что с помощью питомца заключённые пытались получить запрещённое вещество. Для этого они сделали специальный ошейник с кармашком для закладок, но кота поймали и на время отправили в новомосковский зоопарк.
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