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И себя не обидел, и родню порадовал

Замдиректора барановичского предприятия организовал схему посредников из родственников и знакомых. КГК раскрыл посредническую схему при продаже продукции одного из барановичских предприятий в Россию.

Замдиректора предприятия зарегистрировал две коммерческие фирмы на своих родственников и знакомых и продавал продукцию через них. Деньги за посреднические услуги оседали на счетах подконтрольных фирм, а не поступали производителю продукции. В результате предприятию был нанесен ущерб в размере около 100 тысяч рублей, сообщает КГК.


В отношении бывшего замдиректора возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет, пишет reform.by
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