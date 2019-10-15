Машина польской полиции. Фото: Filip Radwanski / Forum





Так, если вас остановил полицейский, отрывать руки от руля больше будет нельзя. А попытка залезть в карман, например, за документами может рассматриваться, как попытка взять оружие, пишет belsat.eu





В общем на каждое движение водитель должен будет спросить разрешение полицейского. При этом он обязан разрешить проверить багажник и моторный отсек, а также записать данные счетчика пробега.









Если же водитель будет нарушать эти требования, ему может грозить штраф в размере до 500 злотых (около $ 130).





А вот полицейский во время своей работы не будет обязан представляться. Сделать он это должен только, если не одет в униформу, или его об этом попросит сам водитель.





Останавливать машины в неразрешенных местах полицейским будет запрещено. Меняются и правила измерения скорости, которые теперь можно будет делать только на ровных дорогах, без поворотов и препятствий на трассе.











