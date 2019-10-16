За краску на здании Мингорсуда возбуждено уголовное дело по хулиганству
Стало известно, что фигурантам, которых подозревают в забрасывании здания Минского городского суда краской 25 сентября накануне суда над Дмитрием Полиенко, грозит до шести лет лишения свободы, пишет "Новы Час".
"Заведено уголовное дело по статье 339 "Хулиганство", а не 341 "Порча имущества", как сообщалось ранее, — сообщил в фейсбуке активист Вячка Косинеров. — Статья 339 ч.2 УК РБ подразумевает лишение свободы на срок до 6 лет. Отметим, что все это в отношении двух абсолютно невинных людей. Но главное, что ребята сейчас на свободе".
Напомним, на 25 сентября в Минском городском суде был назначен судебный процесс над социальным активистом Дмитрием Полиенко. Утром на стене суда были замечены красные пятна краски, которые через некоторое время были закрашены. 10 октября в связи с этим были проведены обыски у столинских социальных активистов. Правозащитникам стало известно, что внимание силовиков была направлена на Сергея Невдоха и Сергея Сазоновича.
17:13 16/10/2019
Блоги
Особое мнение