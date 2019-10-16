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Польша задумала криминализировать сексуальное образование

Учителя, которые дают уроки сексуального образования в польских школах, могут попасть в тюрьму на 5 лет, согласно новому законопроекту, который завоевал поддержку партии власти "Право и справедливость (PiS).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Согласно проекту, предназначенному для предотвращения "педофилии", такие уроки "поощряют учащихся к сексуальной активности".

Под запрет может попасть также предоставление в польских школах информации о противозачаточных средствах.


"Это больная идея", - заявила депутат от оппозиции Иоанна Шеуринг-Вельгус.

Напомним, PiS выиграла парламентские выборы в выходные, кампанию она вела, используя гомофобную и националистическую риторику.
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