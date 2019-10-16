Житель Могилева Алексей Павловский покупал булочки в магазине райцентра. Заметил подозрительные 6 копеек в чеке. Оказалось, сняли деньги за три пакетика, пишет «Онлайнер»





В другой день ситуация повторилась. Алексей не стал это терпеть, отправился с чеками в суд: потребовал вернуть 8 копеек и заплатить порядочную сумму за страдания. Результат оказался неожиданным!.. Меж тем журналисты пообщались и с руководством торговой организации. Там рассказывают другую историю.





«Магілёўскі Рэгіён» описывает, как развивались события. Корма, август, магазин «Верасень». Алексей покупает хлеб, молоко и булочки с маком. На кассе за каждый из трех мешочков, в которые были упакованы хлебобулочные изделия, насчитывают по 2 копейки. Покупатель требует вернуть деньги, настаивая на том, что упаковка должна быть бесплатной. Получает отказ.





В другой день ситуация повторяется: Алексей покупает булочку, с него снова берут деньги за мешок — еще 2 копейки.





После этого мужчина составляет в суд жалобу на предприятие «СаняМакс», которому принадлежит магазин. Требует вернуть 8 копеек и заплатить 500 рублей в качестве компенсации морального вреда.





Недавно районный суд вынес решение: предприятие «СаняМакс» должно вернуть Алексею 8 копеек. А также заплатить Павловскому в возмещение морального вреда 100 рублей. Также ответчик должен оплатить госпошлину (76,5 рубля).





Кормянские работники торговли даже после суда, считают, что все делали правильно. Смотрим в Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания. Там сказано так: «Товары передаются покупателю в упакованном виде без взимания за упаковку дополнительной платы. Вид такой упаковки определяется продавцом».









Заместитель директора фирмы Андрей Глазков рассказывает свою версию событий:





— Покупатель взял эти хлебобулочные изделия, положил сразу в пакетики, которые там висели. На них был ценник, это говорю совершенно определенно. В кассе он спросил, почему у нас платные пакетики. Работница магазина сказала: можем запаковать в пищевую пленку или бумагу. Он отказался. Ну и подал в суд... Действительно, бесплатных пакетиков у нас не было, но правила и не прописывают, что это должны быть именно пакеты, там говорится «бесплатная упаковка».





Оспаривать решение суда торговцы пока не планируют. Говорят, «отбиться можно», но нет времени, проще заплатить, чем ездить в Гомель, писать жалобы...





По крайней мере, Алексей добился того, что в «Верасне» появились теперь «бесплатные» пакеты. В кавычках потому, что их стоимость просто перенесена (как и во всей мировой торговле) на другие товары.



