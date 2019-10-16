Продолжаем загорать





17 октября погодные условия ночью и утром в Беларуси будет определять малоактивный фронтальный раздел, днем в основном область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность.





Ночью местами, днем по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +13..+19°С, по юго-востоку +20..+22°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.





18 октября большая часть страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь северные районы останутся под влиянием малоактивного фронтального раздела.





Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +12..+18°С, по югу до +20°С.





19 октября погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +14..+21°С.



