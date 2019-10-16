Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Продолжаем загорать

В ближайшие дни в Беларуси будет тепло и в основном без осадков


17 октября погодные условия ночью и утром в Беларуси будет определять малоактивный фронтальный раздел, днем в основном область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. 

Ночью местами, днем по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +13..+19°С, по юго-востоку +20..+22°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

18 октября большая часть страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь северные районы останутся под влиянием малоактивного фронтального раздела. 

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +12..+18°С, по югу до +20°С.

19 октября погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +14..+21°С.

По данным синоптиков, портиться погода начнет лишь во вторник, 22 октября. Температура опустится ночью до +5С, днем ​​- +7..+14°С. 
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru