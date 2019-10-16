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Китайцы хотят исследовать Беларусь - открыли для этого специальный институт

Институт исследования Беларуси открылся на базе Ланьчжоуского университета экономики и финансов, сообщает посольство Беларуси в Китае.

"Основным видом деятельности Института исследования Беларуси Ланьчжоуского университета экономики и финансов будет проведение работы с белорусскими учреждениями образования по изучению и сравнительному анализу направлений развития Беларуси и Китая", - отметили в посольстве.

По информации дипмиссии, в церемонии открытия Института принял участие посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, а также  руководители и студенты белорусских университетов: БГЭУ, БНТУ, БарГУ.
Источник: interfax.by
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