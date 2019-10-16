"Основным видом деятельности Института исследования Беларуси Ланьчжоуского университета экономики и финансов будет проведение работы с белорусскими учреждениями образования по изучению и сравнительному анализу направлений развития Беларуси и Китая", - отметили в посольстве.





По информации дипмиссии, в церемонии открытия Института принял участие посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, а также руководители и студенты белорусских университетов: БГЭУ, БНТУ, БарГУ.