В минувшую субботу в 23.20 в службу «101» поступило сообщение о пропавшей в лесу возле Озер 70-летней гродненке. Пенсионерка приехала на дачу и решила отправиться за грибами, но забыла взять с собой телефон, сообщила "Перспективе" инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Гродненского РОЧС Маргарита Докучаева. Поздним вечером сын забил тревогу, что мать не выходит на связь. Спасатели и правоохранители приступили к поисковым работам. Женщину искали всю ночь. Утром в воскресенье к поискам был привлечен личный состав РОВД, кинолог с собакой.





Подробности произошедшего рассказал вриод начальника отделения розыскной работы отдела уголовного розыска Гродненского РОВД Николай Литко. В этом лесу женщина и раньше собирала грибы, местность ей знакома. Но в этот раз она не сориентировалась и заблудилась. Поскольку телефона с собой не было, подать сигнал не смогла. А самостоятельно выбраться из леса не получалось. В какой-то момент на пути оказалась охотничья вышка. На улице к тому времени уже стемнело. От греха подальше пенсионерка решила залезть на вышку и там переночевать.









Утром с высоты заприметила тропинку, решила следовать по ней. Та привела к домику охотника, но в нем никого не оказалось. Дачница отправилась дальше, обернулась – и пришла в ужас: недалеко стоял волк и смотрел на нее. Женщина схватила палку и закричала. Благо зверь убежал. Пенсионерка шла по наезженной дороге. В итоге вышла к хутору, но и там людей не было. Двинулась дальше. К счастью, по пути, а было это около 10 утра, встретила грибников, они дали телефон, чтобы связаться с родными, и помогли выбраться из леса.