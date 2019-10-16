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Реклама большого заработка: почему подростки попадаются на наркотиках

За 9 месяцев 2019 года в два раза увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, которые совершили подростки, — с 63 до 129.

Реклама большого заработка: почему подростки попадаются на наркотиках
Об этом на пресс-конференции 15 октября рассказал начальник отдела работы ИДН Сергей Янковский.

“Проходит агрессивная реклама большого заработка среди несовершеннолетних в интернете. И наши дети ведутся на это”, — сказал Янковский.

Журналист “Радыё Свабода” перечислил громкие преступления, в которых фигурировали подростки за последние годы: нападение с бензопилой в ТЦ “Европа”, убийство бабушки и дедушки в Слониме, трагедия в Столбцах — и спросил у Янковского, что, по его мнению, происходит с подростками. 

Сергей Янковский сказал, что затрудняется ответить на эти вопросы.

Еврорадио поинтересовалось у Янковского о том, на какой стадии находится разработка системы ювенальной юстиции в Беларуси.

“Национальный центр законодательных и правовых исследований совместно с ЮНИСЕФ реализует проект по внедрению восстановительных подходов [например, принцип неотвратимости наказания может быть заменён принципом обязательности заглаживания вреда и возмещения ущерба. — Еврорадио]. Уже разработана концепция, обсуждается её внедрение”, — рассказал Янковский.

По его словам, концепция представляет собой исключение подростков из судебной системы и не осуждение несовершеннолетних, а проведение восстановительных процедур.

— Уже определён перечень преступлений? 

— Общеевропейский подход — за исключением особо тяжких преступлений.

Согласно Уголовному кодексу Беларуси к особо тяжким преступлениям относятся те, за которые предусмотрено лишение свободы свыше 12 лет, пожизненное заключение или смертная казнь (ст. 12 УК). 

Значит, под ювенальную юстицию смогут попасть 1 и 2 части статьи 328, за которые максимальный срок наказания — 5 и 8 лет соответственно.


В целом в Беларуси выросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. За 9 месяцев 2019 года подростки нарушили закон 1243 раза (в сентябре прошлого года преступлений было меньше — 1122).

Самым распространённым преступлением осталась кража — 523 случая в этом году. Выросло количество хищений путём использования компьютерной техники — с 44 в прошлом году до 76 в этом.

Мошенничества несовершеннолетние совершили 20 раз. 69 раз несовершеннолетние были замечены в угоне автомобилей.
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