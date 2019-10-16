Реклама большого заработка: почему подростки попадаются на наркотиках

Об этом на пресс-конференции 15 октября рассказал начальник отдела работы ИДН Сергей Янковский.





“Проходит агрессивная реклама большого заработка среди несовершеннолетних в интернете. И наши дети ведутся на это”, — сказал Янковский.





Журналист “Радыё Свабода” перечислил громкие преступления, в которых фигурировали подростки за последние годы: нападение с бензопилой в ТЦ “Европа”, убийство бабушки и дедушки в Слониме, трагедия в Столбцах — и спросил у Янковского, что, по его мнению, происходит с подростками.





Сергей Янковский сказал, что затрудняется ответить на эти вопросы.





Еврорадио поинтересовалось у Янковского о том, на какой стадии находится разработка системы ювенальной юстиции в Беларуси.





“Национальный центр законодательных и правовых исследований совместно с ЮНИСЕФ реализует проект по внедрению восстановительных подходов [например, принцип неотвратимости наказания может быть заменён принципом обязательности заглаживания вреда и возмещения ущерба. — Еврорадио]. Уже разработана концепция, обсуждается её внедрение”, — рассказал Янковский.





По его словам, концепция представляет собой исключение подростков из судебной системы и не осуждение несовершеннолетних, а проведение восстановительных процедур.





— Уже определён перечень преступлений?





— Общеевропейский подход — за исключением особо тяжких преступлений.





Согласно Уголовному кодексу Беларуси к особо тяжким преступлениям относятся те, за которые предусмотрено лишение свободы свыше 12 лет, пожизненное заключение или смертная казнь (ст. 12 УК).





Значит, под ювенальную юстицию смогут попасть 1 и 2 части статьи 328, за которые максимальный срок наказания — 5 и 8 лет соответственно.









В целом в Беларуси выросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. За 9 месяцев 2019 года подростки нарушили закон 1243 раза (в сентябре прошлого года преступлений было меньше — 1122).





Самым распространённым преступлением осталась кража — 523 случая в этом году. Выросло количество хищений путём использования компьютерной техники — с 44 в прошлом году до 76 в этом.





Мошенничества несовершеннолетние совершили 20 раз. 69 раз несовершеннолетние были замечены в угоне автомобилей.