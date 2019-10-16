Позже оказалось, что в составе конфет конопляная шишка. Следователи выяснили, что конфеты посетительница ресторана изготовила сама у себя дома.









10 октября 2019 года Новополоцким ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК РБ. В отношении 27-летней жительницы города Новополоцка избрана мера пресечения в виде залога.



