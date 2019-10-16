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На срок нарвалась: новополочанка угостила официанток в ресторане конопляными конфетками

Официантки одного из ресторанов Новополоцка съели шоколадные конфеты посетительницы, после чего девушкам стало плохо.

Позже оказалось, что в составе конфет конопляная шишка. Следователи выяснили, что конфеты посетительница ресторана изготовила сама у себя дома.


10 октября 2019 года Новополоцким ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК РБ. В отношении 27-летней жительницы города Новополоцка избрана мера пресечения в виде залога. 

Ей предъявлено перед этим обвинение. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией данной статьи – это лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом либо без штрафа, сообщает Вектор ТВ.
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