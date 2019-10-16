Безвиз "от Бреста до Гродно" заработает с 10 ноября
Совет министров утвердил положение о порядке посещения безвизовой территории «Брест-Гродно» и районов Брестской и Гродненской областей за пределами безвизовой территории, говорится на сайте Совмина.
Новый порядок въезда вступает в силу 10 ноября.
Согласно документу, иностранцы смогут посещать безвизовую зону в туристических целях на срок до 15 суток. Индивидуальные туристы смогут побывать только в безвизовой зоне, а организованные группы – и в других районах Брестской и Гродненской областей при следовании по маршруту туристического путешествия.
При пересечении границы в пунктах пропуска иностранцы должны предъявить паспорт или документ, заменяющий его, а также документ, дающий право на посещение безвизовой территории. Такой документ дает право на однокаратный въезд и выезд из Беларуси.
Безвизовая территория «Брест-Гродно» была установлена указом президента от 7 августа 2019 года. В нее вошли уже действовавшие две безвизовых зоны в Брестской и Гродненской областях и пять новых районов.
Источник: reform.by
10:39 16/10/2019
Блоги
Особое мнение