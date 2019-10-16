Так тепло еще не было. Побит абсолютный температурный рекорд дня

В Бресте воздух прогрелся до +24,4 градуса, что на 1 градус выше максимума, зарегистрированного 40 лет назад в этом же городе.





Новые экстремумы дня зафиксированы еще в двух областных центрах: Гомеле — 21,1 (21 в 1993 году) и Гродно — 20 (19,8 в 1969-м).





Переписаны рекорды на всех метеостанциях Брестской и Гомельской областей (за исключением Жлобина), а также на юго-западе Минской (Слуцк, Столбцы). При этом в Брестской области прежние максимумы дня были зафиксированы главным образом в 1979 году, в Гомельской — в 1993-м.





В Брагине было 23,6 градуса выше нуля (22 в 1993 году), в Житковичах — также 23,6 (21,7 в 1993-м), Пинске — 23,1 (21 в 1993-м), Высоком — 22,9 (22,4 в 1979-м), Ганцевичах — 22,7 (21,4 в 1979-м), Слуцке — 20,8 (19,9 в 1993-м), Столбцах — 19,6 (19,2 в 1979-м).









Температурные рекорды устанавливаются третий день подряд. 13 октября обновились максимумы на некоторых метеостанциях в Брестской области, 14-го — на станциях во всех областях, за исключением Брестской.





В сентябре температурные рекорды фиксировались 2-го, 3-го и 9−12-го числа, антирекорды — 20-го, 21-го, 23-го и 24-го.





Как сообщает Белгидромет, в ближайшие дни очень теплая для этого времени года погода сохранится в южных районах.