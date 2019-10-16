В Беларуси победили коррупцию?

В прошлые годы в Беларуси выявлялось около 100 коррупционных преступлений в месяц. 2018 год и вовсе поставил своеобразный рекорд, увеличив этот показатель вдвое - спасибо Минздраву.





Соответственно, и сообщения правоохранительных органов то и дело были посвящены выявлению то одного, то другого факта коррупции. Даже глава государства, едва ли не ежемесячно сообщал о тех или иных фактах.





С начала 2019 года уровень коррупции в Беларуси начал быстро снижаться, как и количество сообщений о таких преступлениях. И вот, наконец, коррупция в Беларуси побеждена. И это не шутка.





Ежедневно просматривая сообщения правоохранительных органов, призванных бороться с коррупцией, заметил, что в последнее время слишком уж тихо стало в "датском королевстве". Очень уж давно не было никаких сообщений о задержании при получении взятки, о возбуждении уголовных дел по другим коррупционным статьям. Может пропустил случайно?





Открыл сайт МВД и просмотрел последние сообщения пресс-службы. Ни от Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, ни от Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД нет ни одного сообщения о новом коррупционном деле за последние три месяца. Дальше просматривать уже не стал.





Открыл сайт Следственного комитета - последнее сообщение о коррупционном деле датировано 16 августа. Да и то это было сообщение о расследование давно уже возбужденного дела. А новых опять же нет - два месяца!





На сайте Комитета государственного контроля, у которого есть свой борец с коррупцией, последнее сообщение о выявлении коррупционного преступления Департаментом финансовых расследований датировано 19 августа.





КГБ 5 мая в последний раз сообщал о выявлении коррупционного преступления.









На сайте Генеральной прокуратуры за последние два месяца только одно сообщение о возбуждении коррупционного дела. Да и то по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Беларуси. Статья хоть и коррупционная, но не серьезная. Это не коррупция, а лишь "Последний Выдох господина ПЖ". Ранее в месяц по 100 коррупционных преступлений выявляли, а сейчас месяцами ни одного?





Я далек от мысли, что кто-то сверху дал указание скрывать от общественности реальное состояние дел с коррупцией в Беларуси. Например, чтобы в преддверии выборов не портить имидж власти, который благодаря валу коррупционеров из системы Минздрава в последнее время серьезно пошатнулся. Нет, мы не такие!





Белорусская власть не будет использовать старые советские методы, по принципу "если об этом не говорить, то этого как бы у нас и нет". Поэтому отсутствие сообщений о коррупционных преступлениях нужно воспринимать как победу! Нашу всеобщую победу - мы за ценой не постояли!





В этой связи предлагаю объявить 19 августа (еще как раз и на Спас выпадает!) выходным днем и национальным праздником "Днем победы над коррупцией!".





Одновременно необходимо ликвидировать соответствующие подразделения правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией. Оставить только одно, например, ДФР КГК, чтобы он последних недобитков после великой победы ликвидировал.





Когда готовилась статья, финансовая милиция как раз сообщила об одном таком - замдиректора барановичского предприятия, который организовал посредническую схему продажи продукции через подконтрольные фирмы.





Понятно, что несмотря на победу, какое-то время отдельные факты коррупции все же будут выявляться. Как сейчас, одно в пару месяцев. Но это ведь не сотня в месяц как раньше и не две сотни, как в 2018 году. Поэтому сил ДФР на окончательную зачистку вполне хватит.





Остальных отправить на заслуженный отдых, само собой, с государственными наградами - заработали.





О великой победе над коррупцией нужно немедленно рассказать всему миру. Привлечь бывших сотрудников правоохранительных органов, оправленных на заслуженный отдых после победы, для проведения мастер-классов для зарубежных коллег.





Организовать туры в Беларусь, как в единственную страну в мире, которая за короткий промежуток времени, без проведения структурных реформ в системе госзакупок, без реформы судебной и правоохранительной систем, смогла победить коррупцию.





Организовать музей "Великой борьбы с коррупцией". Все это создаст имидж Беларуси как уникальной "страны без коррупции", что привлечет в страну огромный поток иностранных туристов.













Ох, и заживем теперь!...