В частности, в стране отмечаются такие негативные демографические тенденции, как спад рождаемости, ухудшение показателей брачности и разводимости, высокая смертность мужчин, старение населения и др.





Падение рождаемости: дети больше не нужны?





По данным Национального статистического комитета, в Беларуси в 2018 г. родилось 94,042 тыс. человек, что является минимальным показателем за последние 13 лет (с 2005 г.).









К сожалению, в текущем году ожидается очередное обновление указанного «антирекорда». Так, по данным Белстата, количество родившихся в первом полугодии 2019 г. уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4,171 тыс. человек (или на 8,9%) до 42,572 тыс. человек.





Гипотетически в случае, если такая скорость падения рождаемости сохранится, то уже буквально через 11 лет новые люди в Беларуси перестанут рождаться.





А в случае, если в текущем году в Беларуси родится меньше 88,5 тыс. человек, то будет обновлен минимальный показатель рождаемости, как минимум, с 1950 г.!





Для сравнения: в Беларуси в 1940 г. родилось 243,387 тыс. человек, в 1950 г. – 197,164 тыс. человек, в 1960 г. – 200,218 тыс. человек, в 1985 г. – 165,034 тыс. человек, в 1990 г. – 142,167 тыс. человек, в 2000 г. – 93,691 тыс. человек и в 2015 г. – 119,028 тыс. человек.





Рисунок 1. Динамика родившихся в Беларуси в 1940-2018 гг., человек





Разумеется, нынешнее падение рождаемости в Беларуси в определенной мере связано с вступлением в репродуктивный возраст постсоветских поколений демографической ямы 1990-х и первой половины 2000-х годов.





Вместе с тем, обращает на себя внимание постоянное увеличение среднего возраста матери при рождении ребенка. Так, по данным Белстата, средний возраст матери при рождении ребенка в 2018 г. возрос до 29,4 лет против 25,6 лет в 2000 г. и 25,3 лет в 1990 г. В том числе средний возраст матери при рождении первого ребенка в 2018 г. повысился до 26,7 лет против 23,3 лет в 2000 г. и 22,9 лет в 1990 г.





Таким образом, на современном этапе белоруски и белорусы откладывают рождение детей на более поздний срок, предпочитая сосредоточиться на карьере и жизни для себя (включая путешествия, развлечения и др.).





Однако откладывание деторождения на более поздний срок приводит к снижению вероятности рождения детей в семье, в том числе вероятности появления второго ребенка и последующих детей из-за имеющихся объективных возрастных ограничений (включая заболевания женщин и мужчин).





К слову, по данным Белстата, в 2018 г. из числа женщин, закончивших беременность, 27,1% страдали инфекциями мочеполовых путей при беременности, 23% – анемией, 6,2% – болезнями системы кровообращения, 4,4% – венозными осложнениями, 4,1% – отеками, протеинурией и гипертензивными расстройствами, 1,5% – сахарным диабетом.





На этом фоне в Беларуси в 2018 г. 20,8% новорожденных заболело, из них 2,6% детей родилось с врожденными аномалиями и 2,2% детей родилось с родовыми травмами. При этом в 2018 г. из общего числа новорожденных 4,4% родились недоношенными.





В целом суммарный коэффициент рождаемости в Беларуси в 2018 г. снизился до 1,448 против 1,913 в 1990 г. и 2,764 в 1958-1959 гг.





Суммарный коэффициент рождаемости – среднее число детей, которых могла бы родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. Его величина не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в данном календарном периоде.





Суммарный коэффициент выше 4,0 считается высоким, меньше 2,15 – низким. Для простого воспроизводства населения при современном уровне смертности необходим суммарный коэффициент рождаемости не менее 2,1. При меньшем значении указанного коэффициента численность населения страны начинает сокращаться за счет естественной убыли населения.





В результате с учетом текущих значений суммарного коэффициента рождаемости в Беларуси можно сказать, что, по сути, белорусская нация сейчас вымирает.





С учетом этого обстоятельства печальным выглядит сохранение в Беларуси достаточно большого количества искусственных прерываний беременности (абортов). Так, по данным Белстата, в 2018 г. было выполнено 23,3 тыс. абортов (включая аборты, выполненные с помощью лекарственных средств). Как следствие, в 2018 г. в расчете на 1000 родов приходится 249 абортов.









Справедливости ради стоит отметить, что на современном этапе в Беларуси количество абортов неуклонно сокращается. Для сравнения: в Беларуси в 2000 г. было зафиксировано 1287 абортов на 1000 родов, в 2005 г. – 720 абортов, в 2010 г. – 310 абортов.





Тем не менее, можно констатировать, что в Беларуси в 2000-2018 гг. из-за абортов не родилось, как минимум, 972,9 тыс. человек, которые могли бы стать новыми жителями страны. Следует пояснить, что с 2013 г. Белстат начал собирать статистические данные с учетом абортов, выполненных с помощью лекарственных средств.





Кроме того, необходимо отметить, что уже выполненные аборты продолжают негативно влиять на текущую и ожидаемую динамику рождаемости в стране за счет ухудшения репродуктивного здоровья женщин, подвергшихся искусственному прерыванию беременности.





Репродуктивные планы мужчин не представляют интереса?





Интересно, что в рамках проводимой сейчас переписи населения на вопрос «Планируете ли Вы рождение детей?» предлагают ответить только женщинам в возрасте 18-49 лет.





По нашему мнению, решение лишить мужчин возможности высказаться о своих репродуктивных планах выглядит не совсем дальновидным по следующим причинам.





Во-первых, как бы там ни было, но на данный момент репродуктивное поведение мужчин пока еще влияет на динамику рождаемости, несмотря на развитие современных репродуктивных технологий, позволяющих женщине забеременеть без непосредственного сексуального контакта с мужчиной.





Во-вторых, с аналитической точки зрения важным выглядит сопоставление репродуктивных планов женщин и мужчин различных возрастных категорий. В данном случае, располагая соответствующей статистической информацией, можно было бы узнать, насколько репродуктивные планы женщин совпадают с репродуктивными планами мужчин.





Ухудшение показателей брачности и разводимости: семьи больше не нужны?





При этом на фоне падения рождаемости продолжает стремительно сокращаться количество зарегистрированных браков в Беларуси. Так, по данным Белстата, в Беларуси в 2018 г. было зарегистрировано 60,714 тыс. браков, что является минимальным показателем за последние 14 лет (с 2004 г.).





Причем в текущем году ожидается очередное обновление многолетнего минимума указанного показателя. Так, в первом полугодии 2019 г. количество зарегистрированных браков в Беларуси сократилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,8% до 24,196 тыс. браков.





При этом количество разводов в Беларуси сохраняется на достаточно высоком уровне. В результате, по расчетам BusinessForecast.by, в 2018 г. на 1000 браков приходится 546 разводов против 696 разводов в 2000 г., 353 разводов в 1990 г., 252 разводов в 1975 г., 64 разводов в 1960 г. и всего лишь 21 (!) развода на 1000 браков в 1950 г.





Рисунок 2. Динамика соотношения разводов и браков в Беларуси в 1950-2018 гг., разводов на 1000 браков





По данным Белстата, в результате разводов число детей, оставшихся без одного из родителей, в 2018 г. составило 26,201 тыс. человек.





Кроме того, в Беларуси в 2018 г. у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке, родилось 12,206 тыс. детей, что составляет 13% от общего количества родившихся детей.





Повышение среднего возраста вступления в брак белорусских мужчин и женщин, судя по всему, не оказывает положительного влияния на сокращение количества последующих разводов.









Высокая смертность мужчин: мужчины больше не нужны?





Кроме того, обращает на себя внимание высокая смертность белорусских мужчин (в том числе мужчин трудоспособного возраста). По данным Белстата, в Беларуси в 2018 г. ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении (69,2 лет) меньше на 10,2 лет ожидаемой продолжительности жизни женщин при рождении (79,4 лет).





Причем в разрезе сельского населения страны разрыв еще больше: мужчины – 65,8 лет и женщины – 77,2 лет.





Справедливости ради следует отметить, что в последние годы продолжительность жизни белорусских мужчин увеличивается. Тем не менее, в отдельных государствах мира продолжительность жизни мужчин дольше, чем в Беларуси, а разрыв между показателями продолжительности жизни мужчин и женщин ниже, чем в нашей стране.





Так, по данным Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций, по средней ожидаемой продолжительности жизни мужчин при рождении в 2015-2020 гг. (69,30 лет) Беларусь занимает 118-е место в мире.





В то же время, по средней ожидаемой продолжительности жизни женщин при рождении в 2015-2020 гг. (79,34 лет) Беларусь занимает 72-е место в мире.





Для сравнения ниже представлены показатели средней ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин при рождении в 2015-2020 гг. в отдельных странах и экономических территориях мира.





Гонконг: мужчины – 81,75 лет, женщины – 87,53 лет.





Швейцария: мужчины – 81,60 лет, женщины – 85,41 лет.





Япония: мужчины – 81,28 лет, женщины – 87,47 лет.





Австралия: мужчины – 81,21 лет, женщины – 85,22 лет.





Италия: мужчины – 81,04 лет, женщины – 85,35 лет.





Польша: мужчины – 74,48 лет, женщины – 82,37 лет.





Наконец, обращает на себя внимание, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь в 2016 г. заняла 5-е место в мире по количеству самоубийств мужчин с показателем 39,3 самоубийств в расчете на 100 000 мужчин.





По данным Белстата, в 2018 г. указанный показатель снизился до 33 самоубийств в расчете на 100 000 мужчин. Однако в сельской местности показатель выглядит гораздо выше – 65,1 самоубийств в расчете на 100 000 мужчин.





Миграция не перекрывает естественную убыль населения





Необходимо отметить, что, начиная с 2017 г. миграционный прирост населения, к сожалению, уже не перекрывает естественную убыль населения (разницу между количеством родившихся и умерших).





Так, по данным Белстата, естественная убыль населения Беларуси в 2018 г. составила минус 26 тыс. человек, в то время как положительное сальдо миграции сложилось на уровне 9,4 тыс. человек.





В текущем году демографическая ситуация в стране заметно ухудшилась. В первом полугодии 2019 г. естественная убыль населения составила минус 19,920 тыс. человек при миграционном приросте в размере всего лишь 899 человек.





Одновременно на фоне падения рождаемости и увеличения продолжительности жизни происходит старение населения Беларуси со всеми вытекающими негативными последствиями.









Выводы





Нынешний демографический кризис в Беларуси является отражением продолжающейся деградации традиционных семейных ценностей и негативных явлений в социальной и экономической сфере.





Поэтому с точки зрения возможного улучшения демографической ситуации в Беларуси наряду с внесением изменений и дополнений в действующее семейное законодательство и другими мерами демографической политики целесообразным выглядит повышение уровня жизни и доходов населения вкупе с уменьшением социального расслоения в белорусском обществе и сокращением уровня коррупции в стране.