Указ: Нацаэропорт стал частью Минска

Земли 14 юридических лиц, в том числе ОАО «Минский завод гражданской авиации №407», ИООО «АОИ Логистик Парк», РУП «Национальный аэропорт Минск», ИП «Штотц Агро-Сервис», включены в территорию Октябрьского района столицы.





Решение принято в целях комплексного развития территории, прилегающей к Национальному аэропорту Минск.





Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.