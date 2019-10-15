Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Продюсер и композитор Rammstein Свен Хельбиг даст единственный концерт на сцене Большого театра Беларуси

Продюсер, аранжировщик, композитор Rammstein, Pet Shop Boys, Snoop Dogg – Свен Хельбиг 20 октября представит на сцене Большого театра Беларуси удивительную программу для хора и электронных инструментов в рамках своего европейского тура, сообщили в пресс-службе театра.


Единственный концерт "I Eat the Sun and Drink the Rain" Свен Хельбиг даст в Минске 20 октября. В этот вечер композитор перенесет зрителей в свою музыкальную Вселенную, пишет interfax.by Этот проект представляет собой некий философский перформанс, в котором он объединил звучание голосов хора и электронных инструментов. Можно сказать, что Хельбиг создал собственное направление в музыке, в котором сочетаются необычная работа со звуками и образами, с классической и электронной музыкой.

" В прошлом году я впервые посетил ваш дружелюбный, живой, открытый город. Дома с восторгом делился своими радужными впечатлениями о Минске. Для меня честь представлять свою музыку здесь, в театре с такой впечатляющей репутацией. Рад, что буду работать с белорусскими артистами", – рассказал музыкант.

"Название "I Eat the Sun and Drink the Rain" призвано напомнить об уважении к основам природы, к которой мы относимся с пренебрежением. Мы – часть природы, а отнюдь не хозяева на этой Вселенной. 20 октября в Минске я представлю хоровое произведение, в 10 частях которого и будет вестись поиск смысла многих вещей. Как жить дальше? Как не потерять себя?.. Хоровое исполнение будет идти в сопровождении негромких электронных звуков, которые, то контрастируя с хором, то сливаясь в единстве, лишь помогут понять смысл произведения", - добавил он.


Музыкант признается, что в его воображении электронные звуки вполне органичны с пением.

"Может быть, потому, что электроника сегодня вездесуща. Таким образом, это не что-то "выдуманное", а просто отражение нашего времени. Убежден, что зрителям, привыкшим к классике, понравится концерт подобного плана", - предположил он.

20 октября частью космического проекта Свена Хельбига "I Eat The Sun And Drink The Rain" станут 16 артистов хора Большого театра Беларуси, а дирижером выступит маэстро Вильгельм Кайтель, которого давно знает и любит белорусский зритель.


"Это была моя идея предложить Большому театру эту программу Хельбига. Уверен: микс из хорового пения и электронной музыки заинтригует минскую публику. А фильм, который будет демонстрироваться во время всего действия, станет изюминкой этого концерта", – признался Вильгельм Кайтель.

Ожидается, что данный концерт предвосхитит европейское турне Хельбига, в котором примут участие артисты хора Большого театра Беларуси. Начнется оно в конце ноября в родном городе Хельбига – Айзенхюттенштадте, продолжится в Потсдаме и Берлине (по приглашению организаторов Бранденбургского фестиваля), дальше отправляемся в Швебиш-Халль, а заканчиваем гастрольный тур в Оффенбахе.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru