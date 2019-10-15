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Белоруска сняла художественный фильм о бездомных

Фатограф и режиссер из Минска Тима Тимашкова с активистами кампании «Еда вместо бомб» ходила кормить бездомных, делала фотопроект о новых стрижках для них. А теперь за свои деньги сняла о бездомных фильм.

Идея снять короткометражное кино возникла, когда Тима Тимашкова этой зимой в рамках программы обмена находилась в Берлине, где училась снимать социальные короткометражки, пишет Белсат

Во время съемок фильма. Фото: facebook.com/liza.timashkova

«Там очень много бездомных. Они повсюду лежат на улицах. Просто в спальных мешках спят. Когда у нас началась учебная программа и обсуждались социальные темы, все начали говорить о дискриминации ЛГБТ, женщин, домашнем насилии – всякое такое. И мне показалось странным, что есть большая проблема бездомности, и о ней никто не говорит. Все говорят только о том, о чем говорят другие», – рассказала Тима Тимашкова корреспонденту «Белсата».

Чтобы поближе познакомиться с проблемой, автор фильма во время написания сценария участвовала в акциях «Еда вместо бомб», когда общественные активисты кормят бездомных.

Один из актеров фильма. Фото: facebook.com/liza.timashkova
Главную роль в фильме исполнил коллега Тимы Тимашковой – также фотограф. Во второй главной роли снялся профессиональный актер, который откликнулся на объявление в социальной сети.


Сейчас фильм еще монтируется. В планах автора устроить два его показа в Минске. Один показ должен пройти в каком-либо публичном пространстве, а второй запланирован во время социального фестиваля для бездомных, где будут бесплатная ярмарка, раздача одежды и еды. В качестве развлекательной программы организаторы предполагают показать фильм.

Наша собеседница также собирается отправить фильм на разнообразные кинофестивали. Кроме того, фильм появится и в Youtube.
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