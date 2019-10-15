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В Беларуси рак молочной железы "молодеет"

Рак молочной железы в Беларуси все чаще диагностируется у молодых женщин в возрасте до 30 лет, заявил врач-онколог-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий онкохирургическим отделением Минского городского онкологического диспансера Александр Гладышев.

"В последние годы мы наблюдаем омоложение рака молочной железы. Раньше мы в основном диагностировали его у женщин после 50 лет, и случаи заболевания раком молочной железы женщин до 30 лет были казуистическими. Сейчас же нередко в нашем отделении появляются и пациентки до 30 лет", - отметил он.

Также Гладышев отметил увеличения случаев заболевания раком молочной железы, который диагностируется у женщин во время беременностей или в короткий срок после рождения ребенка, пишет interfax.by.

"Такие опухоли обычно бывают наиболее агрессивны, к сожалению", - сказал специалист.


Наиболее опасным периодом возникновения рака молочной железы считается возраст с 45 до 69 лет. Именно в этот период жизни женщинам советуют проходить ежегодную диагностику и делать маммографию. Женщинам более молодого возраста обычно назначают УЗИ. В группу риска по возникновению рака молочной железы попадают женщины с отягощенным семейным анамнезом – те, у кого в семьях были заболевания "женским" раком, женщины, делавшие аборты либо нерожавшие, женщины с  поздней менопаузой, а также долгое время принимающие гормональные препараты.

Современное медицинское сообщество на международных онкологических конференциях отдельно рассматривает вопросы "омоложения" рака молочной железы. Диагностика и лечение данного заболевания у молодых женщин могут требовать несколько иных подходов, нежели у зрелых женщин.
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