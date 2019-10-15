Скандал? Кормухина хочет засудить Гагарину за песню Цоя "Кукушка"

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Певица Ольга Кормухина подала судебный иск против своей коллеги Полины Гагариной, пишет life.ru . Заслуженная артистка России рассказала в эфире НСН, что хочет доказать нарушение авторского права: по её мнению, поп-исполнительница присвоила себе аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка", написанную Кормухиной.





— Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино". Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня всё это было просто дико. Какой-то страшный сон, — рассказала Кормухина.





Певица добавила, что в мае 2019 года две кавер-версии "Кукушки" проанализировали эксперты и сделали следующий вывод:









— Созданное музыкальное произведение "Кукушка" в исполнении Кормухиной является самостоятельным произведением. Музыкальное произведение "Кукушка" в исполнении Гагариной не является переработкой того же музыкального произведения, созданного и исполненного Кормухиной, и не является самостоятельным музыкальным произведением, — говорится в заключении.





По словам Кормухиной, иск не несёт финансового значения, а является делом принципа — "дать шанс людям восстановить свою совесть".





Свою версию "Кукушки" Кормухина записала для альбома 2012 года "Падаю в небо". В 2015 году вышел фильм "Битва за Севастополь", где свой кавер представила Гагарина, а автором аранжировки значился Константин Меладзе.





Ольга Кормухина — советская и российская певица, заслуженная артистка России (2016). Родители Ольги воспитывали в ней любовь к классической музыке. Однако девочка, с самого детства отличавшаяся бунтарским характером, тянулась к более жёсткой музыке и именно поэтому в дальнейшем стала исполнять преимущественно песни в стиле рок.



