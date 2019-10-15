"Танколёт" авиакомпании "Белавиа" на взлётно-посадочной полосе / Еврорадио





С 9:30 до 23:59 16 октября можно будет приобрести билеты с существенной скидкой. Самые дешевые — в московский аэропорт "Жуковский" будут стоить от 29 евро за round trip — рейсы туда и обратно.





Условия акции таковы:





- даты полётов: с 1 ноября по 10 декабря 2019 года и с 15 января по 29 февраля 2020 года;

- купить билеты можно будет только на сайте "Белавиа";

- максимальный срок пребывания в пункте назначения по данному тарифу — 30 дней;

- количество билетов ограничено;

- билет, не использованный на рейсе "туда", на обратный рейс аннулируется, в этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращаются;

- менять и возвращать акционные билеты запрещено;

- при приобретении билета гражданами Беларуси, а также при оплате картами белорусских банков платёжную операцию возможно провести только в белорусских рублях.









Направления и цены за полет туда — обратно из Минска (в евро):





Милан — 97;

Рим — 110;

Барселона — 91;

Прага / Будапешт — 87;

Ларнака / Женева / Тель-Авив — 93;

Париж — 122;

Лондон — 100;

Брюссель / Варшава — 69;

Вильнюс — 43;

Ганновер — 95;

Берлин — 90;

Франкфурт — 113;

Стокгольм — 85;

Хельсинки — 80;

Таллин — 76;

Рига — 65;

Мюнхен — 107;

Краснодар / Сочи / Санкт-Петербург — 55;

Тбилиси — 84;

Батуми — 72;

Баку — 124;

Киев — 73;

Калининград — 35;

Ереван — 110;

Ашхабад — 104;

Москва Домодедово — 39;

Москва Жуковский — 29.





В "Белавиа" Еврорадио информацию о распродаже не подтвердили, но и не опровергли, сказав, что все сведения, которые авиакомпания считает необходимым распространить, будут распространены завтра через её собственные каналы.



