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Наниматель около года не увольнял продавщиц. Бывшие продавцы отсудили уООО «Домовой РП» почти 5 тысяч рублей

11 октября суд Минского района вынес решение по иску Светланы Терлюкевичи Валентины Кушель к ООО «Домовой РП».

Наниматель около года не увольнял продавщиц. Бывшие продавцы отсудили уООО «Домовой РП» почти 5 тысяч рублей

Суд взыскал с нанимателя в пользу Светланы Терлюкевич 2740.20 копеек, в пользу Валентины Кушель – 1962.68 копеек.


Обе женщины работали на должности продавца-консультанта в минском ТЦ «Замок». В начале 2018 года Валентина Кушель и Светлана Терлюкевич, придя на рабочее место обнаружили, что грузчики под руководством директора сбыта упаковывают и вывозят из магазина мебель и торговое оборудование. Сотрудницы по предложению нанимателя подписали заявления об увольнении по собственному желанию, а через месяц получили свои трудовые книжки с записью «уволена за прогул без уважительных причин». Окончательный расчёт сотрудниц оказался ниже почти на 600 рублей: наниматель обнаружил пропажу вазы и высчитал с обеих работниц её стоимость по цене, по которой хотел продать – 1192 рубля.



 Возмущенные женщины начали добиваться правды в судах. Дело рассматривали три судьи. Первый суд осенью 2018 года восстановил Светлану Терлюкевич и Валентину Кушель на работе. В августе 2019 года второй суд обязал ООО «Домой РП» уволить сотрудниц за нарушение законодательства о труде (незаконный перевод). С женщинами произвели окончательный расчет: одной заплатили 2 рубля, а другой – полтора. Кстати, материалы гражданского дела исчезли из суда. А уже третий суд взыскал в пользу Светланы Терлюкевич и Валентину Кушельсредний заработок за время вынужденного прогула, окончательный расчет и компенсацию морального вреда.


 

- История получила логическое завершение. Наниматель в лице руководителя ООО «Домовой РП» Юрия Радюка явно вышел за пределы трудовых отношений в случае со своими сотрудницами. Трудовые отношения, которые фактически прекратились еще в 2018 году, искусственно продлевались администрацией предприятия до августа 2019 года, - отмечает правовой инспектор профсоюзаРЭП Юрий Беляков, который представлял интересы истиц в суде.


- Женщины фактически год не могли официально трудоустроиться, потому что их трудовые книжки находились у недобросовестного нанимателя. В Республике Беларусь запрещен принудительный труд – пусть этот случай послужит уроком нанимателям, думающим иначе. Светлана Терлюкевич и Валентина Кушель собираются подавать апелляционную жалобу.


- Согласно судебной практике, не существует ограничения сроков исковой давности по взысканию среднего заработка. Средний заработок может быть взыскан с начала трудовых отношений, а это значит, что если Минский облсуд примет аргументы Светланы Терлюкевич и Валентины Кушель, то размер взысканий может увеличиться в три раза для каждой, - отметил Юрий Беляков.
"Белорусский партизан"
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