Дети - это святое: серийный насильник зарезал серийного педофила





Как сообщает The Daily Mail, 33-летний Ричард Хакл отбывал срок за 191 случай сексуального насилия над малолетними. Его нашли убитым в его камере, орудием убийства была «заточка» — самодельный нож.





Следователи считают, что его убил ирландец Пол Фитцджеральд, отбывающий пожизненное заключение за ряд нападений на женщин в 2009 году.





Хакл получил 22 пожизненных срока за растление по меньшей мере 23 детей и распространение более 20 тысяч фотографий и видео сексуального характера с участием малолетних.





В течение почти девяти лет он под видом благочестивого христианина, преподающего английский язык, проникал в детские дома в Камбодже и Малайзии.





Его арестовали в 2015 году после того, как раскрыли сеть педофилов в даркнете. Он отрицал свою вину, но в конце концов сознался во всем родителям, и они сдали его полицейским.







