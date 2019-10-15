Такая жизнь: безработный парень украл... двух плюшевых мишек





Оперативники уголовного розыска установили, что накануне очевидцы видели молодого человека, который крутился возле дома, где шьют игрушки. По приметам вышли на след предполагаемого вора.





23-летнего неработающего жлобинчанина нашли и доставили в Жлобинский РОВД. Парень вернул плюшевых медведей и рассказал, что одну игрушку планировал подарить, а вторую - продать.





По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь (кража). Санкции статьи предусматривают различные виды наказания вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.



