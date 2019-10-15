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Дикая история: полоцкий блогер рассказал о пытках в РОВД

Приказали раздеться до трусов, душили, угрожали применить дубинку, "засунуть фаллос" и "обоссать". И все ради того, чтобы парень разблокировал телефон, с которого милиционеры удалили некоторые видеоролики.

Дикая история: полоцкий блогер рассказал о пытках в РОВД
19-летний блогер Geibal (Роман Левковский) рассказал, что сам вызвал милицию после того, как на его просьбу ему не дали в одном из полоцких магазинов книгу жалоб и предложений. По словам парня, приехали почему-то сотрудники уголовного розыска, забрали его и отвезли в Полоцкий РОВД. 

"Привезли в отделение милиции, забрали телефон и личные вещи и повели на третий этаж. Завели в кабинет, где находилось три человека. Когда я зашел, то закрыли дверь на ключ. Приказали: "Снимай куртку!" Я снял куртку, они проверили карманы. Потом один из сотрудников швырнул ее на пол, а когда я спросил, зачем так делать, ответил: "Я сейчас вообще возьму и буду мыть ею пол", - рассказывает Роман Левковский.


"Потом приказали раздеваться полностью, после чего один из них, самый здоровый, взял рукой меня за шею, положил на стол и душил секунд 5, потом бросил меня на пол, стал коленом на грудь, одновременно душил. Я понял, что задыхаюсь, тело обмякло, и он меня отпустил... После того, как я поднялся, тот же самый достал из шкафа дубинку и спросил: "Ты знаешь, как она ходит по телу?" - продолжает.

"Мы можем вообще обоссать тебя и снять это на телефон, потому что ты все равно никому не расскажешь". Угрожали "отвезти к "петухам", "засунуть фаллос...", - утверждает блогер.

По его словам, милиционеры потребовали разблокировать телефон, а потом удалили с телефона некоторые видеозаписи.

"Если кто-то узнает об этом, мы завезем тебя в лес...", - пообещали сотрудники РОВД. Блогер называет фамилию одного из милиционеров - Александр Лопатин.

Роман Левковский сообщил "Витебской Весне", что никаких протоколов в отделении милиции не состовляли. Говорит, что на следующий день он обратился с заявлениями в прокуратуру и Следственный комитет. Побои не снимал, так как следов побоев на теле не осталось.
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