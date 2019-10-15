Глеб Лободенко поделился в студии Ведущий ток-шоу «Каждый из нас»поделился в студии Белсат неофициальной информацией из Министерства культуры.





«Главным препятствием стал высокопоставленный православный священник, храм которого находится на улице Калиновского. И он требовал, чтобы улицу переименовали, – рассказал Глеб Лободенко. – Свою ненависть он объясняет тем, что повстанцы убивали православных священников. Всего их погибло 14 – на такой цифре сходятся различные исследователи».





Присутствующий среди гостей студии историк Олег Трусов отметил, что православные священники активно поддерживали восстание:





«А больше всех поддержал Жировичский монастырь. Очень большие репрессии были против этих священников [со стороны российских властей – ред.]».





Доктор исторических наук, профессор Александр Кравцевич, в свою очередь, считает некорректным говорить, что священников убивали за принадлежность к православной конфессии:





«Это была война, было восстание. Калиновский приказывал наказывать не православных священников, а людей, которые доносили, которые выдавали повстанцев. И исследователи с самого начала изучения восстания отмечают, что он был очень человеколюбивыми. Он больше угрожал, чем выполнял.





Почему священник не говорит о том, что каратели расстреляли сотни повстанцев, не рассказывает о деятельности военных начальников уездов? Они уничтожали десятки шляхетских окрестностей».









«У меня еще один вопрос: почему они не борются с памятниками Ленину, который убил тысячи православных священников?» – поддержал Кравцевича Глеб Лободенко. Олег Трусов вспомнил, что повстанцы карали предателей и среди католических священников.





«Если уж ставить точки над «і», то надо вспомнить, что могилы и Виктора Калиновского [брата Константина – ред.], и родителей Калиновского находятся на православном кладбище в Свислочи», – добавил еще один участник дискуссии, активист из Гродно Вадим Саранчуков.





Из полного выпуска ток-шоу «Каждый из нас» можно также узнать, что Калиновского признали белорусам, благодаря переписке Маркса и Энгельса, а могилу героя на самом деле нашли 100 лет назад.







