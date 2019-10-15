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Семья Заворотнюк: никому не желаем столкнуться с этой болезнью

Поклонникам Анастасии Заворотнюк больше не придётся гадать, что же на самом деле происходит с актрисой.


Семья приняла решение расставить все точки над «и»: в специально созданном Инстаграм-аккаунте, который ведёт дочь актрисы Анна Заворотнюк, близкие опровергают ложную информацию и делятся подробностями о состоянии артистки.

Так, 15 октября семья впервые официально подтвердила болезнь и озвучила единственную просьбу ко всем сопереживающим.

- Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, изменённого сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. 

Правда в том, что есть заболевание и решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни - это личное.

По словам близких, они следят за сообщениями СМИ и им крайне неприятно видеть лживую информацию:

- Пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовкам своих статей, придуманными подробностями и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе провокации, обвинения в пиаре и осуждение родственников. Мы от души желаем никому не столкнуться с этой болезнью и не знать о ней правды.


Напомним, последние несколько месяцев актриса проходит курс лечения от онкологического заболевания. Сначала, чтобы избежать публичности, Заворотнюк лечилась за границей, но желаемого результата это не дало, и «прекрасная няня» вернулась обратно в Россию. 

Семья долгое время хранила молчание, но из-за переживаний поклонников и ложной информации в социальных сетях о предсмертном состоянии артистки близкие все-таки решились на откровения. 

Сейчас новости о здоровье Анастасии появляются сразу на двух страничках в Инстаграме - в официальном аккаунте актрисы и на странице в ее поддержку.
Источник: kp.by
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