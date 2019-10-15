Фура влетела в опору моста под Новогрудком - водитель погиб
В Новогрудском районе накануне произошла смертельная авария.
Около 9 часов вечера водитель 1991 года рождения, управляя фурой, двигался по автодороге Р-11 Поречаны-Новогрудок-Несвиж. Мужчина являлся стажером, поэтому в салоне, помимо сменщика, рядом находился наставник.
По имеющейся информации вблизи деревни Селец он проскочил поворот и в какой-то момент съехал за пределы проезжей части, не справился с управлением и врезался в железобетонную опору путепровода.
Удар пришелся в сторону водителя, в результате чего 28-летний мужчина скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
15:17 15/10/2019
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