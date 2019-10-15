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345 лет на всех и милиционер в придачу. Подробности приговора по самому массовому делу о наркотиках

14 октября Минский городской суд вынес приговор по одному из самых массовых процессов за последнее время — обвиняемых в нем было сразу 37.

345 лет на всех и милиционер в придачу. Подробности приговора по самому массовому делу о наркотиках
Суд шел на территории СИЗО №1, фигурантов обвиняли в обороте наркотиков. В общей сложности они приговорены к 331 году лишения свободы и 14 годам ограничения. Приговор опубликован пресс-службой суда, пишет TUT.BY

Этот процесс начался еще в феврале на территории СИЗО № 1 в Минске — поскольку в судах нет условий, чтобы обеспечить безопасность при таком количестве фигурантов. Из 37 обвиняемых 33 находились под стражей.

Как сообщали следователи, людей обвиняли в работе на два крупных интернет-магазина наркотиков и психотропов (включая White&Fluffy и «Концерн Калашников»), а события датируются 2016−2017 годами. Товар шел из России и Украины. Среди фигурантов одна женщина, остальные — мужчины возрастом от 18 до 46 лет. Из них каждый третий ранее был судим. В ходе расследования было изъято более 7 кг запрещенных веществ.

Все 37 фигурантов признаны судом виновными в обороте наркотиков или психотропных веществ (в основном с целью сбыта, но некоторые — без).

Из них 31 человек приговорен к лишению свободы: один фигурант отправится в колонию особого режима на 14 лет, трое в колонию строгого режима (на сроки 3, 4 и 12,5 лет), еще 23 человека — в колонию усиленного режима (от 9 до 15 лет) и плюс четверо в колонию общего режима (2 и 4 года, 6,5 и 14 лет). В общей сложности их всех приговорили к 331,5 года лишения свободы.


Причем самые суровые сроки получили единственная в деле женщина — 14 лет, а также некий мужчина, который по приговору лишен звания «старшина милиции» и приговорен к 15 годам.

Еще шесть фигурантов осуждены на ограничение свободы сроком от 2 до 3 лет, без направления в исправительные учреждения. В общей сумме — 14 лет.

Любопытно, что почти каждому третьему срок сократили на год-два на основании Закона «Об амнистии». Двое из 37 человек после суда были отпущены прямо в зале: известно, что их наказали ограничением свободы.

Кроме того, одного фигуранта по месту отбывания наказания будут лечить от наркомании и токсикомании, а еще одного — от алкоголизма по месту жительства.

В приговоре указано, 20 человек за недоказанностью их вины оправданы по обвинению в участии в преступной организации. Изначально по ч. 2 ст. 285 обвиняли 33 фигурантов, а эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Судом решено применить специальную конфискацию имущества обвиняемых — это машины Volkswagen Passat, Mazda 6, Opel Vectra, Toyota Corolla, BMW 530i и Peugeot 407. Их изымут в собственность государства.


Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в Верховном суде в течение 10 дней.
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