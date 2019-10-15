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Неуплата налогов: в Минске опять судят известного шоумена Новикова

Суд Фрунзенского района Минска 15 октября начал рассмотрение уголовного дела в отношении известного белорусского продюсера Виталия Новикова, в качестве обвиняемых по этому делу проходят еще четыре человека, передает корреспондент Sputnik во вторник Из зала суда.

Неуплата налогов: в Минске опять судят известного шоумена Новикова

Все обвиняемые были ранее судимы за налоговые преступления, признаны виновными и получили сроки. В настоящее время никто из них не находится под стражей.

В суде рассматривается уголовно дело об неуплате налогов в особо крупном размере. Речь идет о периоде с 2012 по 2018 годы, в материалах дела фигурируют суммы более 71 тысячи белорусских рублей.

Согласно обвинению, которое оглашает в суде прокурор, речь идет о подложных документах при подготовке бухгалтерских отчетов, занижении сумм доходов, создании подконтрольных лжепредприримательских структур.


Обвиняемый Новиков, который является известным продюсером и музыкантом, в суд пришел за несколько минут до начала заседания. Во время оглашения обвинения прокурором все время "сидел в мобильном". Обвиняемых защищают пять адвокатов. В зале суда слушателей нет. Фигуранты дела сидят на разных скамейках и друг с другом не общаются, некоторые их низ категорически выступили против того, что бы их фотографировали представители СМИ.

Виталий Новиков ранее уже задерживался в составе преступной группы Комитетом госконтроля 19 апреля 2016 года. Тогда речь шла об оказании содействия в уклонении от уплаты налогов. В 2018 году прошел суд, Новикову назначили срок и освободили из-под стражи, так как провел более двух лет в СИЗО, пока длилось следствие. 

 
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