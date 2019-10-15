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Житель Бобруйска погиб во время охоты в Кировском районе

Житель Бобруйска был смертельно ранен во время охоты в Кировском районе, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Инцидент в одном из лесных массивов района произошел днем в субботу 12 октября.

"Во время загонной охоты в Кировском районе был смертельно ранен 31-летний мужчина, житель Бобруйска", – сказала Лавринович.

Она также уточнила, что в настоящее время Кировский районный отдел Следственного комитета проводит по факту гибели мужчины проверку.

Уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси (причинение смерти по неосторожности).
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