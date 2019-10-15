Эксперт: План Прокопени – это вредная утопия

В Беларуси могут создать “хайтек-университет”, который займется подготовкой кадров для Парка высоких технологий. По крайней мере, такой вывод можно сделать из отчета основателя VP Capital Виктора Прокопени после совещания у Лукашенко.





Тамара Мацкевич объяснила Заместитель председателя Общества беларуского языка (ТБШ)объяснила Беларускай праўдзе , почему план Прокопени – утопия, попытка реализации которой принесет непоправимый ущерб.









– Верхи рассматривают IT-сферу почти как панацею от всех экономических проблем. На совещании у Лукашенко принято решение создать “хайтек-университет”, учредителями которого должны выступать ПВТ, его резиденты, БГУ и БГУИР. Реализуем ли это проект при нынешней системе образования в стране?





– Почему нет? Только это будет не университет, а ПТУ для ПВТ. Ведь университет – это прежде всего среда с богатой историей и традициями, созданная для развития личности, где даются фундаментальные мировоззренческие знания, в том числе и гуманитарного цикла. Для университетов важно иметь академические свободы, чтобы раскрыть личность студента, а не научить его “кодить” или класть кирпичи.





Мне наоборот кажется, что такие “хайтек-ПТУ”, где все ориентировано на зарабатывание денег, а не на самореализацию, где любому можно заткнуть глотку рублем – мечта сегодняшней власти.





– Решит ли университет проблему обеспечения рынка труда IT-кадрами? Как утверждает Прокопеня, стране нужно в 5-10 больше айтишников, чем сегодня способны подготовить вузы.





– Ну, начнем с того, что вуз кадры не готовит. Их готовят родители и школа. А вуз только отбирает подготовленную молодежь и дошлифовывает. Им уже и сейчас не из кого те кадры делать. Благодаря развитию технических возможностей ученые смогли наблюдать процессы, происходящие в нервной системе человека при обучении, и возникла целая наука – когнитивная неврология.





Так вот, исследования показали, что если ребенка не развивать в раннем детстве и школе, то вуз с его способностями уже ничего не сделает. Все нервные связи, отвечающие за интеллект, устанавливаются намного раньше, чем ребенок становится абитуриентом.





Современная педагогика – это точная наука. Там любая интервенция (по простому – воздействие), любая учебная методика просчитывается и имеет свой показатель эффективности.





Например, известно, что дети лучше развиваются, когда обучаются в команде, а не по отдельности, постоянные нервные связи, отвечающие за долговременную память и логику, устанавливаются, когда им обучаться интересно, когда есть напряжение (например, сложные задачи), но нет стресса. Для этого разрабатываются новые методики обучения.





Думаю, Прокопеня об этом знает, или, при желании, может почитать. И он прекрасно понимает, что если перекос в зарплатах и разное отношение государства к педагогу и к IT-шнику будет сохраняться, как сейчас, то через пару лет ПВТ “проглотит” всех, кого сможет, и не будет на ком дальше паразитировать.





Ведь массовая школа из-за отсутствия качественных кадров и современных учебных технологий “затупит” самых способных уже к 5-6-му классу. Если бы ПВТ думал о кадрах для себя, то инвестировал бы в массовое образование, переподготовку учителей, издание методической литературы, а не в стем-центры и кружки робототехники и для показухи.





А государство бы поддерживало учителя морально и материально.









– Основатель VP Capital изложил специальный план айтификации страны, который, в частности, предусматривает эксперименты в среднем образовании. Что предлагает Прокопеня и можно ли этот план реализовать?





– В принципе, никто не против IT-фикации страны. Но план Прокопени – это вредная утопия. Ведь он не предусматривает системных изменений, а без них все, даже хорошее, что он предлагает, не сработает, только дискредитирует эти шаги в глазах общества.





Например, предметы по выбору, ранняя профориентация, выбор зарубежных учебников для перевода и адаптации, прозрачные критерии для надбавок учителя и возможностей самому составлять 30% содержания преподаваемого предмета – все это прогрессивные изменения.





Но только представьте, во что это превратится, если будет спущено «сверху»! Без изменения системы управления образованием, без большей свободы и возможности защиты от чиновника ничего это не заработает.





Как не заработало подушевое финансирование, так как государство не предоставило родителям права выбора школы, а руководству школ – право подбора кадров, стимулирования лучших педагогов, подбора методик и содержания.

Учебник у нас только один, программа у нас одинакова для всего миллиона учащихся. Такого нет нигде в мире!





– Является ли айтификация образования частью ее реформирования? Или это что-то совсем другое?





– Если говорить об ИКТ: использование гаджетов, дистанционных курсов, перенос бюрократии на электронные носители и т.д. – то это все только инструменты. Все тут зависит, у кого эти инструменты в руках. Здесь снова все упирается в систему управления.





Если с помощью ИКТ будут требовать бюрократию, которой становится только больше, то никакой реформы не будет. А если директора школы будет выбирать школьный совет, а не назначать вертикаль, то, видимо, такой директор будет думать, как создать хорошие условия для учителя и детей, а не об отчетах наверх.





Тогда эти инструменты могут во многом помочь. Но, конечно, реформа – это совсем другое. Это системные изменения.









– Лукашенко снова назвал ситуацию в образовании “бардаком” и пригрозил отставкой министру Карпенко (по информации Прокопени). Нужна ли беларускому образованию отставка министра и приведет ли она к качественным изменениям?





– Не хочу ничего говорить об этих людях. У них другие функции, с образованием никак не связанные.