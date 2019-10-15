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Октябрьская "жара": температура снова бьет рекорды

Температура воздуха, зафиксированная в ряде белорусских городов, 14 октября, была выше установленного ранее рекорда.

В Минске в понедельник термометры показывали +22,2 °C. Прежний рекорд (+20,5 °C) зафиксирован в 1993 году.

Новые температурные максимумы, не характерные для октября, установлены и во всех областных центрах, кроме Бреста.

Так, в Витебске 14 октября воздух прогрелся до +21,5 °C. Прежний рекорд здесь был в 2018-м — 17,8 градуса тепла.

В Гомеле вчера было 23,7 °C— это выше достижения, отмеченного в 1993 году, на 0,2 °C.

В Гродно в понедельник термометры показали +21,3 °C. Предыдущий рекорд в областном центре (+20,5 °C) был в 2000-м.

В Могилеве зафиксирована отметка +22,8 °C, а в 1993-м — 19,8 градуса.
Источник: minsknews.by
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