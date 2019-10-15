Октябрьская "жара": температура снова бьет рекорды

В Минске в понедельник термометры показывали +22,2 °C. Прежний рекорд (+20,5 °C) зафиксирован в 1993 году.





Новые температурные максимумы, не характерные для октября, установлены и во всех областных центрах, кроме Бреста.





Так, в Витебске 14 октября воздух прогрелся до +21,5 °C. Прежний рекорд здесь был в 2018-м — 17,8 градуса тепла.





В Гомеле вчера было 23,7 °C— это выше достижения, отмеченного в 1993 году, на 0,2 °C.





В Гродно в понедельник термометры показали +21,3 °C. Предыдущий рекорд в областном центре (+20,5 °C) был в 2000-м.





В Могилеве зафиксирована отметка +22,8 °C, а в 1993-м — 19,8 градуса.