Судя по cоцсетям, мчаться на скорости около 150 км/ч по Советской, нарушая правила и игнорируя светофоры, - стандартное развлечение для парня.





Погибший водитель — 21-летний гомельчанин Денис. Последний статус парня в соцсетях — BMW+shashki.





Напомним: ДТП, произошедшее вечером 12 октября, унесло жизнь не только водителя, но и женщины-пешехода, работавшей заместителем директора в школе №21. Две молодые женщины, которые были с ней в тот вечер, также учителя: одна почти не пострадала, а вторая находится в реанимации с многочисленными переломами.





Сегодня на Советской около ресторана "Бацькi" можно увидеть цветы и мягкие игрушки. Гомельчане почтили память погибшей учительницы Анны Кузьменко.









Между тем после ДТП в Сети появилась петиция с требованием установить камеры для контроля скоростного режима на улице Советской в г. Гомеле.





"По вечерам на улице Советской города Гомеля от площади Ленина до площади Восстания регулярно устраивают нелегальные гонки. Об этом известно многим жителям города, происходит это на постоянной основе, однако не предпринимается никаких действий для повышения уровня безопасности на дороге и предотвращения правонарушений на этом участке. Также это участок, где из-за конкуренции устраивают "гонки" и маршрутные такси. 12 октября 2019 года это закономерно привело к смерти и увечью нескольких жителей города. Предлагаю установить постоянные камеры фотофиксации на этом отрезке для сокращения аварийности по причине нарушения скоростного режима", - пишет автор петиции.







