Всех участников громкого процесса обвиняли в распространении наркотиков в Беларуси, в том числе и в крупном размере. Следователи выяснили, что преступники входили в организованные группы «White&Fluffy» и «Концерн Калашников», передает "Белсат"





«Процесс проходил в столичном СИЗО №1, поскольку только инфраструктура следственного изолятора позволила вместить огромное количество участников уголовного процесса, адвокатов и свидетелей. Законность и обоснованность приговора будет проверена после изучения в полном объеме», – отмечается в сообщении телеканала.









Следственный комитет завершил расследование дела 6 ноябре прошлого года. В СК сообщают, что в течение 2016 – 2017 года участники преступной группы вели сбыт наркотиков и психотропов потребителям с использованием закладок, привлекали новых покупателей. Правоохранители изъяли более семи килограммов наркотических и психотропных веществ.





В итоге обвиняемые получили различные сроки, самые активные участники преступных формирований – от 10 до 15 лет лишения свободы.







