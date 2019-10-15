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Минский городской суд вынес приговор по самому массовому наркотическому делу

В Минске вынесен обвинительный приговор по самому массовому уголовному делу об обороте наркотиков. Суд вынес приговор 37 фигурантам дела. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Всех участников громкого процесса обвиняли в распространении наркотиков в Беларуси, в том числе и в крупном размере. Следователи выяснили, что преступники входили в организованные группы «White&Fluffy» и «Концерн Калашников», передает "Белсат".

«Процесс проходил в столичном СИЗО №1, поскольку только инфраструктура следственного изолятора позволила вместить огромное количество участников уголовного процесса, адвокатов и свидетелей. Законность и обоснованность приговора будет проверена после изучения в полном объеме», – отмечается в сообщении телеканала.


Следственный комитет завершил расследование дела 6 ноябре прошлого года. В СК сообщают, что в течение 2016 – 2017 года участники преступной группы вели сбыт наркотиков и психотропов потребителям с использованием закладок, привлекали новых покупателей. Правоохранители изъяли более семи килограммов наркотических и психотропных веществ.

В итоге обвиняемые получили различные сроки, самые активные участники преступных формирований – от 10 до 15 лет лишения свободы.
Источник: СК/МВ belsat.eu
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