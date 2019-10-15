В аптеках на исходе «Колдрекс» и «Терафлю»





Отсутствие лекарственного средства «Терафлю порошок для приготовления раствора для приема внутрь» является временным и обусловлено прохождением процедур внесения изменений в регистрационное удостоверение, которые регламентированы постановлением № 254 «О государственной регистрации». После завершения процесса лекарственное средство будет доступно к поставкам и реализации на территории Беларуси.





В аптеках имеются в наличии лекарственные средства, аналогичные по составу и фармакологическому действию «Колдрексу» и «Терафлю», в том числе отечественного производства: «Афлумед» с различными вкусовыми добавками, полностью идентичный по составу и фармакологическим свойствам лекарственному средству «Терафлю»; а также парацетамол, содержащий лекарственные средства, обладающие аналогичным фармакологическим эффектом — «Гриппомикс», «Простудин», «Негринпин», «ОРВИколд», «АнГриМакс» и др.



