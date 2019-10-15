В аптеках на исходе «Колдрекс» и «Терафлю»
Как поясняет «Белфармация», в связи с окончанием срока действия регистрационных удостоверений на «Колдрекс таблетки», «Колдрекс Хотрем порошок для приготовления раствора для приема внутрь» (2017 год), «Колдрекс МаксГрипп порошок для приготовления раствора для приема внутрь» (январь 2019 года) эти лекарственные средства отсутствуют на фармацевтическом рынке в различных регионах. Где-то могут иметься в остатках.
Отсутствие лекарственного средства «Терафлю порошок для приготовления раствора для приема внутрь» является временным и обусловлено прохождением процедур внесения изменений в регистрационное удостоверение, которые регламентированы постановлением № 254 «О государственной регистрации». После завершения процесса лекарственное средство будет доступно к поставкам и реализации на территории Беларуси.
В аптеках имеются в наличии лекарственные средства, аналогичные по составу и фармакологическому действию «Колдрексу» и «Терафлю», в том числе отечественного производства: «Афлумед» с различными вкусовыми добавками, полностью идентичный по составу и фармакологическим свойствам лекарственному средству «Терафлю»; а также парацетамол, содержащий лекарственные средства, обладающие аналогичным фармакологическим эффектом — «Гриппомикс», «Простудин», «Негринпин», «ОРВИколд», «АнГриМакс» и др.
09:31 15/10/2019