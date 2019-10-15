Букеровскую премию получили канадская и британская писательницы
Букеровскую премию за 2019 год на торжественной церемонии в Лондоне получили канадская и британская писательницы (она вручается за англоязычную литературу).
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Маргарет Этвуд из Канады была отмечена за роман "The Testaments" ("Заветы"), а Бернардин Эваристо из Великобритании — за книгу "Girl, Woman, Other" ("Девушка, женщина, все остальное"). Писательницы разделят между собой премию — 50 тысяч фунтов стерлингов.
В 2000 году Этвуд уже получала Букеровскую премию, передает "Еврорадио".
09:10 15/10/2019