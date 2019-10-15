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Неизвестный за 30 секунд похитил гравюру Дали из галереи Сан-Франциско

Неизвестный вынес из галереи Сан-Франциско гравюру легендарного художника Сальвадора Дали, сообщает телеканал ABC7 News. Ему понадобилось всего 32 секунды, чтобы совершить преступление.

По данным телеканала, похищенное произведение искусства оценивается в 20 тысяч долларов. Речь идет о гравюре "Горящий жираф" (у Дали есть также и одноименная картина, написанная маслом, которая стоит гораздо дороже). У этой гравюры есть ряд оттисков, так что украденный экземпляр не единственный в мире (все оттиски пронумерованы).

Сообщается, что вор вошел в галерею, где идет выставка работ Дали, взял гравюру (ее размер 50х65 см) и вышел с ней из здания, на улице его запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что у мужчины была сообщница, ожидавшая его у входа.


​По словам работников галереи, гравюра была закреплена на мольберте, но почему-то там не оказалось замка, в настоящее время они выясняют, как такое могло произойти.

Полиция обратилась ко всем, кто может обладать какой-либо информацией об этом преступлении, сообщить об этом.
Sputnik
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