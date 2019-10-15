Протест в аэропорту Барселоны: пострадали 56 человек





В понедельник Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.





После этого протестующие объявили блокаду аэропорта Барселоны.





Спецназовцы полиции применили силу, чтобы не допустить толпу внутрь аэропорта.





Система скорой медицинской помощи (СЭМ) в течение дня обслуживала 56 человек, большинство из них в Терминале 1, десять из них были доставлены в больницу. Среди пострадавших - 3 журналистов. Более ста рейсов пришлось отменить.









По меньшей мере три человека были задержаны в Каталонии. "Демократическая группа Цунами", которая созвала протест, пообещала осуществить ряд согласованных действий.





"Мы отдыхаем, чтобы завтра вернуться на улицу", - говорится в твитте, который осуждает применение силы полицией против "ненасильственной мобилизации".





Протестующие в сепаратистском ополоте Жироне жгли шины на железнодорожных путях, перекрыв скоростное сообщение между Барселоной и Францией.