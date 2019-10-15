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Белорусы требуют убрать российского пропагандиста Соловьева из телеэфиров

Под обращением в Мининформ подписались тысячи.

Белорусы требуют убрать российского пропагандиста Владимира Соловьева из телеэфиров, которые регулярно транслирует канал РТР-Беларусь. По этому поводу в сети появилось электронное обращение, адресованное Мининформу.

Авторы петиции таким образом призывают проявить «солидарность с Украиной и неприятие московской пропаганды».


«Многочасовой поток лжи, ненависти адресован нашей соседке Украине. У нас добрососедские отношения с Украиной, программа Соловьева разжигает межнациональную рознь, наконец, в ней отсутствует беларуская повестка. Так что она делает в нашем эфире? Убрать ее технически несложно, она последняя в сетке вещания. Нужна лишь политическая воля и здравый смысл представителей власти», — написано в обращении.

На данный момент петицию подписали уже 3 343 человека.
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